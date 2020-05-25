Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de, polisin ikazına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

25.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:24

Eskişehir'de, polisin ikazına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddenin kente getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin, şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, bir süre kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, narkotik köpeği Aşil'in yardımıyla yapılan aramada 330 gram eroin, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 75 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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