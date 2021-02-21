Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

21.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:13
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

ŞANLIURFA'da kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, Akabe Mahallesi'nde 72 DH 429 plakalı otomobilin sürücüsüne, 'dur' ihtarında yaptı. İçerisinde 2 kişi bulunan hafif ticari araç ihtara rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda ekipler, ara sokakta aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçan 2 şüpheli, kovalamacanın ardından farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 


Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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