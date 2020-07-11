Kovalamaca sırasında otomobilden polise ateş açan 4 kişi yakalandı (2)
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da kovalamaca sırasında polise ateş açılan otomobilde gözaltına alınan 4 kişi adliye sevk edildi.
11.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:02
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da kovalamaca sırasında polise ateş açılan otomobilde gözaltına alınan 4 kişi adliye sevk edildi. Haklarında, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek, görevli memurun dur ikazına uymamak, güveni kötüye kullanmak, tehdit ve mala zarar vermek' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden Ahmet Ö. tutuklandı, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA