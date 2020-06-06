Kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı
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Kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde çatıdaki kovalamaca sırasında bir polis memuru ile hırsızlık şüphelisi yüksekten düşerek yaralandı.

06.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:53

Manisa'nın Soma ilçesinde çatıdaki kovalamaca sırasında bir polis memuru ile hırsızlık şüphelisi yüksekten düşerek yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'nde 5 katlı bir apartmandan gelen hırsızlık ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekibi, çatıda bir şüphelinin bulunduğunu tespit etti.

Çatıya çıkarak zanlıyı kovalamaya başlayan polis memuru Erdal Akbolad, yan binanın çatısına atladığı sırada apartman boşluğunda yaklaşık 5 metre aşağıdaki demir ızgaranın üzerine düştü.

Hırsızlık şüphelisi S.S ise karşı binanın çatısındaki kiremitlerin kırılması sonucu çatı içine düşerek yaralandı.

Soma İtfaiye Amirliği AKS ekipleri tarafından çıkarılan yaralı polis memuru Akbolad ile zanlı S.S, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Akbolad ve zanlının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kovalamaca sırasında çatıdan düşen polis ve hırsızlık zanlısı yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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