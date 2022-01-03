Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Haberler
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Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da kovaladıkları tilkinin yuvasına düşüp mahsur kalan iki köpek, saatler süren çalışmalar sonucu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İtalya'da kovaladıkları tilkinin yuvasına düşüp mahsur kalan iki köpek, saatler süren çalışmalar sonucu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Lomazzo kasabasında tilki kovalayan iki köpek, tilkinin yuvasına düşerek toprak altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen Lomazzo ve Bergamo itfaiye ekibi, köpeklere ulaşmak için 2 arazi aracı kullandı. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu kapsamında, itfaiye eri köpekleri elleriyle kazdığı toprağın altından çekerek kurtardı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, iki köpeğin de yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı

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