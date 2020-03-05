Kovala Filmi
Kovala filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kovala filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Başrollerinde ünlü rapçi Stabil Dağra Solmaz ve Ozan Akbaba'nın olduğu Kovala filmi aynı zamanda Türkiye'nin ilk rap filmi özelliğini taşıyor.
Yönetmen: Burak Kuka
Oyuncular: Dağra Solmaz, Ozan Akbaba
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Kovala
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com