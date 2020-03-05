Kovala Filmi
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Kovala Filmi

Kovala filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kovala filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00
Kovala Filmi

Başrollerinde ünlü rapçi Stabil Dağra ve Ozan Akbaba'nın olduğu Kovala filmi aynı zamanda 'nin ilk rap filmi özelliğini taşıyor.

Yönetmen: Burak Kuka

Oyuncular: Dağra Solmaz, Ozan Akbaba

Filmin Türü: Müzikal

Orijinal Adı: Kovala

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 17.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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