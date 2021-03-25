Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
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Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı

25.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:54
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı

Ağrı'da iki hafta önce kardeşiyle oyun oynadığı sırada kova da ki kaynar suyun üzerine döküldüğü 11 yaşındaki Eren, feci şekilde yandı.

Ağrı'da iki hafta önce kardeşiyle oyun oynadığı sırada kova da ki kaynar suyun üzerine döküldüğü 11 yaşındaki Eren, feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Eren ders aşkından da vazgeçmedi.

Olay, iki hafta önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Anne Hatice Han, oğlunun banyo yapması için sıcak suyu kovanın içine döktü. O sırada kardeşiyle oyun oynayan 11 yaşında ki Eren, dengesini kaybederek annesinin elindeki sıcak su dolu kovaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kovadaki kaynar su Eren'in başından aşağıya döküldü. Feci şekilde yanan çocuk Doğubayazıt'ta yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde, boynunda ve omuzunda birinci ve ikinci derecede yanıklar meydana gelen Eren tedavi altına alındı.

6. sınıfa giden Eren, tedavi gördüğü hastanede de ders çalışmaktan vazgeçmedi. Hastane odasında sargılarına ve yanıklarına rağmen test çözmeye devam eden Eren'in en büyük hayali ise Özel Harekat Polisi olmak.

Hastane ortamında da ders çalışmaya devam ettiğini ifade eden Eren Han, "Ben ve kız kardeşim oynuyorduk. Annem başını yıka dedi bende tamam dedim. Kovanın içinde sıcak su vardı. Bende çarptığımda üzerime döküldü. Yüzüm, boğazım ve kolum yandı. Hastanede ders çalışıyorum. Özel Harekat Polisi olmak istiyorum" diye konuştu.

Anne Hatice Han ise "Sobanın üzerinde kaynar su vardı. Eren'e başını yıkamasını söyledim. Suyu kovaya koydum kardeşiyle oynadığı sırada kovaya çarptılar su üzerine döküldü. 5 çocuğum var, Eren dördüncü. Oğlumun en büyük hayali Özel Harekat Polisi olmak. Ben onlar için çalışıp, çabalıyorum. En büyük oğlum imam olmak istiyor, hepsi okuyorlar. İnşallah okuyup büyük adam olurlar" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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