Kouassi Trabzonspor'da

Trabzonspor, hücum oyuncusu Gervais Yao Kouassi ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili takımın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor, Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet