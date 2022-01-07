Kouachi Kardeşler kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. 2015 yılında, Paris'in doğusunda 20. bölgesi Porte de Vincennes semtinde gıda ürünlerinin satıldığı Yahudilere ait bir bakkalın önünde silah sesleri duyulduğu ve bir şahsın marketin içinde bulunanları rehin alındığı bildirilmişti. Ardından yaşanan gelişmeler günümüzde hala merak konusu olmakta.

KOACHI KARDEŞLER KİMDİR?

Said ve Cherif Kouachi kardeşler olarak bilinmektedirler. Charlie Hebdo'ya saldıran maskeli ve silahlı şüpheliler olarak Fransız polisi tarafından tanımlanmışlardır. Şüpheliler Fransa doğumludur. Ebeveynleri Cezayir'den Fransa'ya göçmüştü. Kardeşler genç yaşta yetim kaldılar ve Chérif, Paris'te yaşayan kardeşinin yanına yerleşmeden önce Rennes'te yetimhanede yaşadı.

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