KOÜ'nün insansız su altı aracı test edildi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Kulübü TürkMekatronik Takımı tarafından bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST için geliştirilen insansız su altı aracı havuz testlerini tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Kulübü TürkMekatronik Takımı tarafından bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST için geliştirilen insansız su altı aracı havuz testlerini tamamladı.

Takımın 12 mühendis adayı, bir yıllık Ar-Ge çalışması sonucu olarak 22 günde yerli insansız su altı aracını üretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği takım, havuz testlerini gerçekleştirdi.

Testlerinde de başarılı sonuçlar alan takım üyeleri, TEKNOFEST kapsamında gelecek ay Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda mücadele edecek.

"Şirketleşip yeni teknolojiler üretmek istiyoruz"

TürkMekatronik Takımı Koordinatörü Yasin Torun, AA muhabirine, takımlarında insansız hava aracı, elektrikli araç, su altı sistemleri, drone ve roket gibi projeler bulunduğunu belirterek, su altı takımının 1 yıllık yaptığı Ar-Ge sonucunda 22 günde aracı ürettiğini söyledi.

Yazılımı, elektroniği ve mekaniğiyle aracı üretip suya soktuklarını ifade eden Torun, "Su altı aracımız, arama ve kurtarma çalışmalarında, kayıp gemi aramalarında görev alacak. İlerleyen zamanlarda savunma sanayisinde bu kargo görevi de görecek. Silah ve mühimmat da eklenebilecek. Hem gözcü niteliğinde hem de savunma sanayisinde yüksek görevlerde yer alabilecek. Su altı aracımızın tüpü 350 metre derinliğe dayanabiliyor. Onun hesap, analiz ve testlerini yaptık. 350 metreye kadar sıkıntı görmüyoruz. Bu ilk prototip, ileri aşamalarda bu veriler geliştirilecek." ifadesini kullandı.

Torun, TEKNOFEST'e su altı sistemlerinde ilk kez katılacak olmalarına rağmen birçok takımın önüne geçtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST bizim gibi takımlara öncü oluyor. Bize amaçlar veriyor, biz de bu amaç çerçevesinde giderek birçok sistemler oluşturuyoruz. Hedefe giderken öğrendiklerimiz bizim en büyük kazancımız. Bu projeler bize deneyim kazandırıyor. İleride şirketleşmeyi düşünüyoruz. Ülkemize bu projeler katma değer katacak. Hem katma değer üretmek hem de gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz. Büyüklerimizden öyle gördük. Selçuk Bayraktar dünyanın en iyi insansız hava araçlarını yaparak hepimize örnek oldu."

Kaynak: AA