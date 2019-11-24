KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti
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KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.

24.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:13
KOÜ akademisyenleri

(KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti
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