KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.
24.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:13
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti