KOÜ akademisyenleri "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti

24.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:33

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesince yürütülen proje kapsamında 81 il ve 53 ilçedeki itfaiye teşkilatlarını ziyaret eden ekip, "Türk itfaiyesinin röntgeni"ni çekti.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Necmi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yılların başından beri yangın konusuyla ilgilendiğini ve üniversite olarak bu alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

KOÜ'nün, Kocaeli'nin yangın master planını çıkardığını, bu çalışmayı yapan ekibin başında olduğunu anlatan Özdemir, 2018'de de Bilecik'in yangın master planını hazırladıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Özdemir, 13 ülkede, itfaiye konusunda incelemeler yaptığını dile getirdi.

İtfaiye teşkilatlarının her ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, son zamanlarda gerek akıllı şehir gerekse yangın güvenliğiyle ilgili büyük bir farkındalık ortaya çıktığını söyledi.

Türk itfaiyesinin durumunu ortaya koymak için 81 il ve 53 ilçeyi dolaştıklarını, çok özverili kadrolarla karşılaştıklarını anlatan Özdemir, "Türkiye itfaiyesinin şu andaki röntgenini çektik. Bilimsel verileri güncelleyerek, hangi aşamada neler yapabilirler, hangi kabiliyetlere, sertifikalara ve belgeli eğitimlere haizler, onları iyice irdelemiş olduk." dedi.

"Yaptığımız araştırmada Türkiye'de itfaiyecilerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve fiziki boyutlarının maksimum düzeyde bulunduğunu gördük." diyen Özdemir, bu durumun itfaiyecilerin hareketliliğini engelleyebildiğini belirtti.

Özdemir, itfaiyeciler arasında lisans ya da itfaiyecilik ve yangınla ilgili bir bölümden lisans mezununun az olduğunu bildirerek, "KOÜ, ön lisans itfaiyecilik programını Türkiye'de ilk açan üniversitedir. Dolayısıyla ön lisansın kendi içinde bazı eksikleri vardır. Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'de genel eksiğimiz, yangın mühendisliği bölümünün olmamasıdır. Yangın mühendisliği bölümüyle birçok şey daha disipliner, daha bilinçli yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Denizli, çok büyük bir farkındalık yaratmış durumda"

İtfaiyede kadın istihdamının çok düşük olduğunu, bu sayının artırılması gerektiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Günümüze baktığımızda teknolojik olarak hakikaten iyiyiz. Özellikle büyükşehirlerde lojistik anlamda itfaiyelerin fena olmadığını gözlemliyoruz. Hatta İstanbul kendi başına ayrı bir çerçevedir. Ancak diğer büyükşehirler bağlamında baktığınızda, akıllı şehirler paralelinde birebir bunu hakkıyla uygulayabilenler arasında Denizli çok büyük bir farkındalık yaratmış durumda. Genç bir arkadaşımız itfaiye daire başkanı ama çok hevesli ve her türlü teknolojiyi orada görebilmeniz mümkün. Şöyle bir yapı olmalı, önlemeden yangın sonrası denetlemeye kadar daha rahat bir çalışma ortamı oluşturulmalı. Bunun birinci şartı, belediyelerden farklı bir yapı oluşturmaktır. Ancak ve ancak o zaman itfaiyecilerden ve itfaiye müessesesinden daha çok verim alabilme durumuna gelebiliriz."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki itfaiye teşkilatlarında hem fiziki hem de eğitim anlamında sıkıntılar tespit ettiklerini anlatan Özdemir, yaptıkları araştırma sonuçlarını ocak ayında belediyelerle paylaşacaklarını bildirdi.

Son yıllarda teknolojinin daha fazla sosyal alanda yer almasıyla yangınların arttığını belirten Özdemir, her projede, yangınla ilgili yaşanabilecekler dikkate alınarak bir proses kurulduğunda yangın olasılığını yüzde 50'den 5'lere kadar düşürmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA