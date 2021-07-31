Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı

Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı Metruk binada erkek cesedi bulundu Gaziantep'te terk edilmiş metruk bir binadan yayılan kötü kokular üzerine yapılan aramalarda giriş katta erkek cesedi bulundu.

Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı

Metruk binada erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te terk edilmiş metruk bir binadan yayılan kötü kokular üzerine yapılan aramalarda giriş katta erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Şahinbey ilçesine Kılınçoğlu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binadan gelen kötü koku üzerine binaya giren mahalle sakinleri apartmanın giriş katında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedi bulan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen