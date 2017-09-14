Kötü Koku ve Tıkanıklık Sorunlarına Müdahale Sürüyor

Hatay'ın tüm ilçelerinde ekipler tarafından özverili bir çalışma gerçekleştirilerek oluşan arızaların çözümünde vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğunu aktaran Genel Müdürlük, İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında gelen şikâyetlere anında cevap verildiğini hızlı bir şekilde müdahale yapılarak vatandaşların rahata kavuşmasının sağlandığını açıkladı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından altyapının sorunsuz bir şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla sahada görev yaptığını bildiren İdare, İskenderun ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nden kötü koku ve tıkanıklık şikâyeti üzerine yapılan müdahalede hattın parçalandığının tespit edildiğini ve 200lük borular ile 25 metrelik yeni hattın döşenerek sorunun giderildiğini belirtti.

