Kötü koku şikayeti yapılan evden 15 kamyon çöp çıktı
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Yeni Mahalle, Zabıta, Buldan, Güncel

Kötü koku şikayeti yapılan evden 15 kamyon çöp çıktı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde vatandaşların kötü koku yaydığı ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle şikayet ettiği bir ev ve bahçesinde belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

24.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:18
Kötü koku şikayeti yapılan evden 15 kamyon çöp çıktı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde vatandaşların kötü koku yaydığı ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle şikayet ettiği bir ev ve bahçesinde belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. 10 işçinin çalıştığı evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeni Mahalle Mekik Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin içine ve bahçesine toplanan çöplerin kötü koku yayması ve çevre kirliliği oluşturması üzerine mahalle halkı Buldan Belediyesi'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 45 yaşındaki B.Ç.'ye ait eve gönderildi. Evde inceleme yapan ekipler, içinde ve bahçesinde plastik, cam şişe ve elektronik eşya atıklarıyla dolu olduğunu gördü. Zabıta eşliğinde evde 10 temizlik işçisi, 1 kepçe ve kamyon ile temizlik çalışması başlatıldı. Dün başlayan temizlik çalışması bugün sona erdi. Yapılan çalışmada evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpler atık depolama sahasına götürülürken, evin içinde ve bahçesinde ilaçlama da yapıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardan beri şikayet ettiğini ancak bu güne kadar bir işlem yapılamadığını söyleyen Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, "Polis ve zabıta ekiplerimizle birlikte ev sahibini zor ikna ettik. Zaman zaman müdahale etse de sonunda temizlemeyi başardık. Çevre kirliliği oluşturan ve çevre halkını rahatsız eden görüntüler temizlenecek" dedi.


Kaynak: DHA

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