Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı

Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının hayatından endişe ettiği Sevim K., (60), kapıyı açmasını isteyenlere cevap vermedi.

BOLU'da, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının hayatından endişe ettiği Sevim K., (60),  kapıyı açmasını isteyenlere cevap vermedi. Sevim K. gelen ekiplere de kapıyı açmayıp, tepki gösterince bir apartman sakini polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Bolu Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde yaşayan ve çok sayıda kedi beslediği öğrenilen Sevim K.'nin evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları kapısını çaldı. Ancak Sevim K., kapıyı açmayıp içeriden herhangi bir ses vermeyince, hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana geldi. Polisin seslenmesi üzerine içeride olduğunu belirten Sevim K., kapıyı açmadı ve ekiplere bağırarak tepki gösterdi. Apartmanı kaplayan kötü kokunun da Sevim K.'nin evde beslediği kedilerden kaynaklandığı iddia edildi.

Apartman sakinlerinin sıkça kokudan şikayetçi olduğu Sevim K.'ye ekipler, kedilerin ve kendisinin sağlık kontrolünü yapmak için kapıyı açmasını istedi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerinin uzun süreli çabasına rağmen Sevim K. kapıyı açmadı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine ekipler evden ayrıldı.Kötü kokular yüzünden rahatsızlık yaşayan apartman sakinleri  adına bir kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu., 

Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:52:52. #1.15#

title