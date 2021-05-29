Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu (2)

Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

CİNAYETİN ARKASINDAN KİRACI ÇIKTIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, kötü koku ihbarıyla girilen evde, buzdolabı içinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan ev sahibi İsmail Özbek'in (63) kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİN ARKASINDAN KİRACI ÇIKTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kötü koku ihbarıyla girilen evde, buzdolabı içinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan ev sahibi İsmail Özbek'in (63) kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özbek'in, evin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaşan polisin gözaltına aldığı Niyazi Y.'nin (36) ilk ifadesinde, Özbek'in iddiaya göre kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde oturan İsmail Özbek'ten haber alamayan komşuları, evden koku gelmesi üzerine polise haber verdi. Eve giren polis, İsmail Özbek'in cansız bedenini, yatırılarak bantlanmış ve buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu. Olayı araştırmaya başlayan polis, Özbek'in evinin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaştı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y.'nin, basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y.'nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi.Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek'in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek'i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Evgar İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:36:19. #1.15#

title