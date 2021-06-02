Kötü koku gelen evden ceset çıktı
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Kötü koku gelen evden ceset çıktı

Kötü koku gelen evden ceset çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde koku gelmesi üzerine kapısı açılan evde 10 önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cesedi bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde koku gelmesi üzerine kapısı açılan evde 10 önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. İçeri giren ekipler, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Bayram Güldağ'ın (47) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Güldağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi alarak eve gelen Bayram Güldağ'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. - VAN

Kötü koku gelen evden ceset çıktı
Kötü koku gelen evden ceset çıktı
Kötü koku gelen evden ceset çıktı
Kötü koku gelen evden ceset çıktı
Kötü koku gelen evden ceset çıktı
Kötü koku gelen evden ceset çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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