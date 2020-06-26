Kötü koku gelen daireden ceset çıktı
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Kötü koku gelen daireden ceset çıktı

DİYARBAKIR'da, kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı.

Kötü koku gelen daireden ceset çıktı
26.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:58

DİYARBAKIR'da, kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın 6'ncı katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri yerde hareketsiz halde yatan 35 yaşlarında bir erkek gördü. Yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. İlk incelemede, cesedin 4 günlük olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapmak üzere morga götürüldü.Polis ekipleri, dairede ve apartman çevresinde delil araması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

Manşet

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