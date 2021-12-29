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Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu Ortaköy'de 56 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu Beşiktaş Ortaköy'de 56 yaşındaki erkek şahıs evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu

Ortaköy'de 56 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de 56 yaşındaki erkek şahıs evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti. Yapılan ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına yaşayan şahsın öldüğünü tespit etti.

Olay saat 21.00'da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.

Abdülgani Ay'ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu

Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu

Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, yalnız yaşayan yaşlı adamın ölü bulundu

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İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

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