Kötü hava koşulları Yunanistan'ı etkisi altına aldı

Yunanistan genelinde hakim olan kötü hava koşulları, ulaşım ve eğitimde aksamalara neden oldu.

Yağmur, kar ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde, kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, çoğu gemi seferi iptal edildi.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerdeki okullarda da eğitime ara verildi.

Atina Ulusal Gözlemevinden yapılan değerlendirmeye göre, özellikle kuzey ve orta Yunanistan'ı etkisi altına alan elverişsiz hava koşullarının yarından itibaren güney bölgelere kayacağı tahmin ediliyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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