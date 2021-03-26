Göç yolundaki leyleklerin kar molası

KONYA'da dün etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle göç yolundaki leylekler boş araziye indi.

KONYA'da dün etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle göç yolundaki leylekler boş araziye indi. Yüzlerce leyleğin araziye konduğunu görenler bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Baharın müjdecisi leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve sis nedeniyle bir süre Konya'da boş araziye indi. Yüzlerce leylek, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş arazide bir süre bekledi. Leylekler havanın düzelmesiyle yeniden göç yolculuğuna çıktı. Arazide leylekleri görenler, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı