Kötü Hava, Balık Fiyatlarını Vurdu

Yurt genelinde yaşanan kötü hava sebebiyle, balık fiyatları yükseldi. Denizli Balık Pazarında da Hamsi 20 TL'ye çıktı.

Denizde hava şartlarının sert geçmesi nedeniyle balıkçı tekneleri balık avlamaya çıkamıyor. Balığın az olması balık fiyatlarını yükseltti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Esnaf, yılbaşına kadar piyasanın iyi olduğunu ancak, yılbaşından sonra durgunluk yaşandığını söylüyor. Denizlerdeki fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ifade eden esnaf fiyatların ise geçen yıla göre aynı olduğunu aktaran esnaf, vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtiyor.

"Milletin durumu vahim, kimsede para yok"

Denizlerden balığın az çıktığı zamanlarda balığın az olduğunu aktaran Aziz Çetindalan, balıkları vatandaşlara az karla sattıklarını kaydetti. Vatandaşın alıms gücünün azaldığını aktaran Çetindalan, "Vatandaşı memnun ediyoruz, memnun etmek zorundayız. Milletin durumu vahim, kimsede para yok. Balık pazarında balık çok ama fiyatlar pahalı. İnsanların balık yemesi lazım, yemezlerse bu mevsimde hasta olurlar, kışın balık yenir. Bakın sahil kenarında yaşayanlar 90 yaşına kadar yaşıyor. Çünkü bu insanlar balık yiyor. Balık faydalı bir şey, etten ve tavuktan değerli bir şey" dedi.

"20 TL millete çok geliyor"

Et olarak en uygun fiyatın şuan balıkta olduğunu aktaran Ferhat Tok ise, pazarın hareketli olduğunu belirterek, "20 TL millete çok geliyor ama masrafına falan bakıldığında normaldir. Balık hali şuan hareketli, şuan en hızlı zamanımız. Dolar ilt çıktığında fiyatlarda bir dalgalanma oldu sonra düşüş yaşandı. Geçen yılla hemen hemen aynı. Küçük balıklar geçen yıl 15 TL'di bu sene 20 TL bu fiyat normaldir" diye konuştu.

Balık fiyatlarında geçen yılki fiyatların devam ettiğini söyleyen Murat Çolakkol da, yılbaşından sonra halde hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

balık halinde muhabirlik yapan minik Derya ise tüm Denizlilileri balık pazarına balık almaya davet etti.

Öte yandan, en çok satılan balık türlerinden hamsi ve sardalyanın 20 TL, mezgitin 30, lüferin 50, levrek 40, kefalin ve uskumrunun 25 TL olmak üzere kilogram fiyatlarının değişiklik gösterdiği kaydedilirken, Karadeniz palamutunun tane fiyatının ise 30 TL olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA