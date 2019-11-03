Kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

03.11.2019 12:10

SİNOP'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgahta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarında artışa yol açtı. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, 2 gündür yağan yağmur nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını, bu nedenle fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Hamsinin kasa fiyatının 120 liraya yükseldiğini kaydeden Karabulut, "İki günden beri Sinop'ta fırtına vardı, teknelerimiz denize açılamadı ama İnebolu, Abana, Trabzon tarafında balıkçılık oldu. Ama onlarda da 250'şer 300'er kasa şeklinde parça parça balık oldu. Daha önceden 40 TL'ye aldığımız kasasını 120 TL'ye alıyoruz" dedi.

'HAVALAR DÜZELİNCE UCUZLAYACAK'Balıkçı İbrahim Coşkuner, havaların düzelmesiyle hamsinin ucuzlayacağını belirterek, "Denizde hamsi var, önümüzdeki günlerde yine hamsi bol olur. Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 liraya yükselen hamsi tekrar 5 TL'ye düşer" diye konuştu.

Kaynak: DHA