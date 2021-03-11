BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
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BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

11.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:04

Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldıBURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında baygın halde bulunan Mehmet Ç. (34) için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında baygın halde bulunan Mehmet Ç. (34) için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Uzun süre uyandırılamayan Mehmet Ç.'nin aldığı kötü haber üzerine bayıldığı ortaya çıktı.

Bursa- Ankara Karayolu, Hikmet Şahin Köprülü kavşak altında, saat 10.30 sıralarında park halindeki hafif ticari araç içerisinde, hareketsiz haldeki sürücü Mehmet Ç.'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına rağmen Mehmet Ç. uyandırılamadı. Sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesi sonrası bilinci yerine gelen sürücünün aldığı kötü bir haber nedeniyle sinir krizi geçirerek, bayıldığı öğrenildi. Mehmet Ç.?nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı
BURSA Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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