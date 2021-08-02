Kötü gün dostu Bursa
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Kötü gün dostu Bursa

Kötü gün dostu Bursa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Marmaris'teki yangınlara müdahale için giden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmalarıyla takdir topluyor.

Marmaris'teki yangınlara müdahale için giden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışmalarıyla takdir topluyor. Bursa ekibi, alevlerle mücadelenin yanında felaketten kurtulmayı başaran kaplumbağaları da sulayıp, güvenli alanlara taşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve ardından 30 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce hayvanın telef olduğu, orman ve tarım arazileri ile sera alanlarının küle döndüğü yangınlarla mücadele seferberliğine 7 araç ve 21 personelle katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı Orhaniye ve Yukarı Keçibükü Mahallelerinde alevlerle savaşıyor. Aynı bölgedeki Azerbaycan Ordu İtfaiyesi ile işbirliği içinde çalışan Bursa ekibi, alevlerle mücadelenin yanı sıra yangından kurtulmayı başaran hayvanlara da kucak açıyor. Alevlerden kaçan iki kaplumbağa Bursa ekibi tarafından sulandıktan sonra emniyetli bölgeye taşındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Ağaköy hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin bilhassa güney hattını saran yangınlar konusuna işaret etti. Başkan Aktaş, "Moralimiz bozuk. Yaklaşık bir haftadır, ülkenin güney hattında Adana, Osmaniye'de tutum da Marmaris'e varana kadar 112 farklı noktada yangınlar var. 6 tane insanımızı da bu yangınlarda maalesef Hakka uğurladık. Bursa olarak vereceğimiz destek ve katkılarla ilgili olarak Sayın Bakanımız Murat Kurum ile görüştüm. Şu an zaten 7 aracımız, 21 tane personelimiz Marmaris ve civarında çalışıyor. Ama bunun yanında farklı destek ve katkılarımız da olacak. Hayvancılıkla alakalı, tarım aletleri ile alakalı, ev eşyaları ile alakalı, mobilyalar ile alakalı hayatın normale dönmesi ile beraber bunlar peyderpey halledilecek. Bursa hayırsever bir şehir. Bursa zor ve sıkıntılı zamanlarda müdahale etmesini, yardımcı olmasını bilen bir şehir. Elazığ'da da vardık. Öyle göstermelik falan değil İzmir'de de vardık, Van'daki çığ felaketi olduğunda da vardık, en son Arhavi'de de Rize'de de vardık" dedi. - BURSA

Kötü gün dostu Bursa
Kötü gün dostu Bursa
Kötü gün dostu Bursa
Kötü gün dostu Bursa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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