Kötü Başladı İyi Bitirdi!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, son haftalarda topladığı puanlarla zirve yolunda umutlanarak iddiasını ikinci yarıya taşıdı. Ersun Yanal'ın yönetiminde lige beklediği başlangıcı yapamayarak Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlarla adeta tekrardan hayata döndü.

İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Bordo-mavililer, son 8 haftada ise 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan ile yarışa tutundu.

Trabzonspor, son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını da gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-12 ve 2012-13'te 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-2015'te 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti. Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.

Öte yandan Trabzonspor, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarına boyun eğmedi. Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi.

Trabzon'da ara yok





Trabzonspor, kupadaki Konya maçının hazırlıklarına başladı.

Karabük'e karşı oynayanlar yenileme, diğerleri pas ve şut çalışması yaptı. İzinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra tedavileri süren Batuhan ile Volkan ve hasta olan N'Doye katılmadı.

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