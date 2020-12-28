"Kötü Anılardan Kurtulma Günü"
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"Kötü Anılardan Kurtulma Günü"

28.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:29

ABD'nin New York şehrindeki Times meydanında düzenlenen 'Kötü Anılardan Kurtulma' etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Times meydanında düzenlenen 'Kötü Anılardan Kurtulma' etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. 2020 yazılı pinyata parçalanırken, yıl içinde yaşadıkları kötü anıları bir kağıda yazan New Yorklular daha sonra bunları parçalama makinesinden geçirdiler. İlk olarak Latin Amerika'da başlayan Kötü Anılardan Kurtulma Günü Orta Amerika kıtasında da her yıl daha popüler hale gelmeye başladı.

'Kötü Anılardan Kurtulma Günü'
'Kötü Anılardan Kurtulma Günü'
'Kötü Anılardan Kurtulma Günü'
'Kötü Anılardan Kurtulma Günü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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