Kötü Amaçlı Yazılım Saldırılarında Rekor Artış! İşte Alınabilecek Önlemler
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Kötü Amaçlı Yazılım Saldırılarında Rekor Artış! İşte Alınabilecek Önlemler

WatchGuard tarafından yılın ilk yarısı için hazırlanan rapora göre Türkiye'de ilk 6 ayda 1.204.804 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti.

Kötü Amaçlı Yazılım Saldırılarında Rekor Artış! İşte Alınabilecek Önlemler
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:30

WatchGuard tarafından yılın ilk yarısı için hazırlanan rapora göre Türkiye'de ilk 6 ayda 1.204.804 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Yarım milyona yakının "Exploit" ve "Truva Atı" kötü amaçlı yazılım saldırıları olduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan saldırılara karşı şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyardı.

Kötü Amaçlı Yazılım Saldırıları Yüzde 273 Arttı

Kötü Amaçlı Yazılım Saldırıları WatchGuard tehdit merkezine UTM cihazı Firebox'lardan gelen verilerle hazırlanan rapora göre, Türkiye'de 2020'nin ilk 6 ayında her gün 6.620, her saat 276 ve her dakika 5 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. WatchGuard'ın tehdit laboratuvarından elde edilen verilere göre, 2020 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye'de karşılaşılan ve engellenen kötü amaçlı yazılım saldırılarında %273 artış görüldü.

Türkiye'de geçen yılın aynı döneminde dakikada sadece 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısının gerçekleştiğini hatırlatan Yusuf Evmez, bu yılın ilk 6 ayında bu derece artış gösteren kötü amaçlı yazılımlara karşı şirketleri uyardı. Türkiye'de görülen en popüler kötü amaçlı yazılımlara da dikkat çeken Evmez, saldırıların yarım milyona yakınının "Exploit" ve "Truva Atı" adlı kötü amaçlı yazılımlar olduğunu açıkladı. Bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmışsa ve antivirüs programı yüklemek istemiyorsanız Windows için kurulum gerektirmeyen antivirüs programlarını deneyebilirsiniz.

İlk 6 ayda engellenen 1.204.804 adet kötü amaçlı yazılım saldırılarının %7'sini sıfırıncı gün (zero-day) saldırıları oluşturuyor. Kullanıcıların gelişmiş düzeyde bir güvenlik koruması yoksa, geleneksel imza tabanlı antivirüs çözümleriyle bu saldırıların yaklaşık yarısına karşı savunmasız durumda kalabildiğini belirten Yusuf Evmez, sıfırıncı gün saldırılarına karşı davranış analizi yapabilen ve makine öğrenmesi gibi yeni teknolojileri kullanabilen güvenlik cihazları ve yazılımlarının kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kötü Amaçlı Yazılım Saldırına Karşı Alınabilecek Önlemler

Türkiye'de ağ güvenliğine yönelik saldırılarda ilk sırada Brute Force saldırıları yer alıyor. Bunun sebeplerinden birinin şifre veri tabanlarına Dark Web üzerinden hackerlerin kolay erişebilmesi olduğunu belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, bu durum karşısındaki eksikliğin en önemli siber güvenlik önlemleri arasında bulunan şifre güvenliğinden kaynaklandığını söyledi.

Şirketlerin ve bireysel kullanıcıların mutlaka güvenli ve kompleks şifreler kullanması gerektiğini aktaran Onarangil, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümü AuthPoint ile şifrelerin güvenliğinin üst düzey sağlandığını belirtirken, yakın zamanda AuthPoint ile hizmete sunulacak olan Dark Web Scan servisiyle de şirketler ve bireysel kullanıcıların oluşabilecek veri ihlalleri sonrası hesaplarına ait bilgilerinin Dark Web üzerinde satışa sunulması halinde hızlı uyarı sistemi ile hesapların güvende olmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Bir antivirüs programı yüklemek istiyorsanız antivirüslerin sahip olması gereken 6 önemli özellik isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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