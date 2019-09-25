Kötü Amaçlı Yazılım Bulaştıran 2 Fotoğraf Uygulaması Kaldırıldı

25.09.2019 03:30

Google, Android Uygulamalarını da Güvenli Kılmak için Uğraşıyor. 1.5 Milyon'dan Fazla İndirilen Fotoğraf Uygulamaları Kaldırıldı, İşte Nedeni?

Kötü Amaçlı Yazılım Bulaştıran 2 Fotoğraf Uygulaması Google Play'den Kaldırıldı.



Google, reklam yazılımı sunulduktan sonra toplamda 1,5 milyondan fazla indirilen iki kötü amaçlı uygulamayı kaldırdı. Söz konusu uygulamaların – Sun Pro Beauty Camera ve Funny Sweet Beauty Selfie Camera – Wandera'daki araştırmacılara göre "ortalama reklam yazılımınızdan daha gelişmiş bir işlevselliğe" sahip olduğu vurgulanıyor.



Özellikle izinsiz uygulama dışı reklamlar kritik bir tehditten daha fazla can sıkıcıdır. Öte yandan pil tüketimine ve kötü amaçlı yazılımların aygıtlara bulaşmasına da yol açıyor.



Araştırmacılara göre iki uygulama normalden daha fazla izin istemi içeriyor; bu sayede kullanıcıların rızası olmadan ses kaydetmeleri ve açmadan bile tam ekran reklamlar sunmalarına olanak sağlanıyor.



Uygulamaların işlevselliği Trend Micro tarafından Ağustos ayında keşfedilen birçok fotoğrafçılık ve oyun uygulamasına çok benziyor; "kullanıcı davranışı ve zamana dayalı tetikleyiciler aracılığıyla algılanmaktan kaçınmak için benzersiz teknikler" kullanıyor yani kapatılması ve kullanılması zor olan reklamlar görüntülüyordu.



Aynı rapor arka planda yayın yapan sahte reklamlarla cihazları bombardımana tutan dört VPN uygulamasından da bahsediyor. Bu yüzden VPN uygulamalarını seçerken dikkat edin.



Google'ın Uygulama mağazası aslında bu tür uygulamaları fark etme konusunda yavaş kaldığı için uzunca bir süredir eleştiriliyor. Google Play Protect kötü niyetli uygulama geliştiricileri hızlı tespit edip kaldırıyor olsa da, kötü niyetli uygulamaların onlardan daha hızlı arttığı gerçeğini görünce çaresizliği ortaya çıkıyor.



Yapılması Gereken En Önemli Şey ise, uygulamaları indirmek için Google Play Store'a bağlı kalın özellikle diğer kaynaklardan yüklenen uygulamalara cihazınızda müsade etmeyin, Uygulamanın kurulumdan önce talep ettiği izinleri dikkatli okuyun.

Kaynak: Teknotalk.com