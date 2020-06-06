"Kötü ağız kokusunu hafife almayın"
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"Kötü ağız kokusunu hafife almayın"

Dr. Deniz Arslan, toplumdaki en yaygın kronik hastalıklardan olan diş eti hastalığının en önemli belirtisinin kanama olduğunu belirtirken, bunun dışında da ağız kokusunu dikkat çekti.

06.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:40

Dr. Deniz Arslan, toplumdaki en yaygın kronik hastalıklardan olan diş eti hastalığının en önemli belirtisinin kanama olduğunu belirtirken, bunun dışında da ağız kokusunu dikkat çekti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Arslan, periodontal yani diş eti hastalıklarının hemen her yaşta görülebilen toplumdaki en yaygın kronik hastalıklardan olduğuna dikkati çekti. Dr. Deniz Arslan diş eti hastalıkları kakında bilgi verirken, belirtiler konusunda kanama ve ağı kokusuna vurgu yaptı.

Dr. Arslan, diş eti hastalıklarının genellikle ağrısız olarak ilerlediği için geç fark edildiğini belirterek, "Diş eti hastalıklarının birçok çeşidi var. Enfeksiyonun sadece diş etini etkilediği durumlar 'gingivitis' olarak isimlendirilir. Gingivitisin belirtileri; kırmızı, şiş, parlak, yumuşak kıvamlı ve kolay kanayan diş etidir. Kanama en önemli belirtidir. Dişeti iltihabının kemiğe ilerlemesi ile meydana gelen duruma ise 'periodontitis' denir. Periodontitisin belirtileri; diş etinde kanama, kırmızı/mavimsi-morumsu renk değişikliği, diş eti çekilmesi, diş eti büyümesi, dişlerde yer değiştirme, aralanma, uzama, sallanma, apse oluşumu, hassasiyet ve kötü ağız kokusudur" dedi.

"BAZI HASTALIKLARIN AĞIZ İÇİ BELİRTİSİ OLABİLİR"

Toplumda daha az görülen ancak daha şiddetli seyreden agresif periodontitis'e ilişkin ise Dr. Arslan, şu bilgileri verdi: "Genç bireyleri etkileyen bu periodontitis tipi kalıtsal da olabilir. Bireyler sistemik olarak sağlıklıdır. Yerel ve yaygın olmak üzere 2 tipi vardır. Yerel tipinde diş eti ile ilişkili klinik belirtiler az ama cep derinliği ve kemik yıkımı ileri boyuttadır. Yaygın tipinde ise hem klinik belirtiler de fark edilebilir düzeydedir hem de kemik kaybı daha çok sayıda dişi etkilemiştir. Tedavisi kronik periodontitise göre daha zor ve karmaşıktır. Bazı durumlarda periodontitis; kan hastalıkları, metabolik hastalıklar, genetik hastalıklar ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkların ağız içi belirtisi olarak da görülebilir. Bu durumda hastanın doktoru ile konsülde edilerek tedavi yürütülür".

"STRES ŞİDDETLİ AĞRILARI TETİKLEYEBİLİR"

Doku ölümü oluşturan periodontal hastalıklar hakkında bilgi veren Dr. Arslan, "Dişler arasını dolduran üçgen şeklindeki diş etinin tepesinden başlayarak diş etinin yok olmasına (nekroz) ve tedavi edilmediğinde ilerleyerek kemik erimesine yol açan periodontal hastalıklardır. Sigara içenlerde, psikolojik stres altında olanlarda, ağız hijyeni çok kötü olanlarda, AIDS hastalarında daha sıklıkla görülür. Hastalar şiddetli ağrıdan şikayet ederler. Öte yandan diş etine batan yabancı maddeler diş etinde apse meydana getirir. İlgili bölgede kırmızı renk, şişlik ve hassasiyet vardır. İleri kemik erimesi olan ve tedavi edilmemiş vakalarda ise periodontal cep içindeki bakteri sayısının artması ile derin dokuları etkileyen periodontal apseler meydana gelir. Ağrı, şişlik, kırmızı - morumsu renk, kanama, cerahat akışı gibi belirtiler gösterir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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