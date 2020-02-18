KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar
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KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karate Takımı öğrencileri, yeni müsabakalardan yine başarılarla döndü.

18.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:37
KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar

Kocaeli Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğü Okul Sporları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Karate İl Birinciliği Yarışmaları, 6 Ocak 2020 tarihinde Dilovası Polisan Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gençler A-B(Kız-Erkek) Kategorisinde düzenlenen müsabakalarda Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Karate Takımı yeni başarılara adını yazdırdı.

Okul öğrencilerinden Nursena Yıldız; 64 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 1.'si, Esma Hatun Tamyüksel; 60 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 2.'si, Hamim Muhammmed Tamyüksel; 70 Kg Genç Erkek A Kategorisinde Grup 3.'sü oldu. Toplamda 3 madalyayla okullarına dönen öğrencileri kutlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Öğrencilerimizin derslerindeki başarısı kadar spor müsabakalarındaki başarıları da bizleri gururlandırıyor" dedi. Okulun sporcu öğrencileri, Başkan Bulut'a yeni madalyaların sözünü verdi.

Kaynak: Bültenler
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