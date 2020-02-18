KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karate Takımı öğrencileri, yeni müsabakalardan yine başarılarla döndü.
Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Karate İl Birinciliği Yarışmaları, 6 Ocak 2020 tarihinde Dilovası Polisan Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gençler A-B(Kız-Erkek) Kategorisinde düzenlenen müsabakalarda Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karate Takımı yeni başarılara adını yazdırdı.
Okul öğrencilerinden Nursena Yıldız; 64 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 1.'si, Esma Hatun Tamyüksel; 60 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 2.'si, Hamim Muhammmed Tamyüksel; 70 Kg Genç Erkek A Kategorisinde Grup 3.'sü oldu. Toplamda 3 madalyayla okullarına dönen öğrencileri kutlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Öğrencilerimizin derslerindeki başarısı kadar spor müsabakalarındaki başarıları da bizleri gururlandırıyor" dedi. Okulun sporcu öğrencileri, Başkan Bulut'a yeni madalyaların sözünü verdi.