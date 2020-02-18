KOTO Okulu öğrencileri Bilek Güreşi'nde ilk 3'e yerleşti

18.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:35

Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bilek Güreşi İl Birinciliği Yarışmaları, 11-12 Şubat 2020 tarihlerinde İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sporcularıyla bu müsabakada da yer alan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yine madalyalarla döndü. Okul öğrencilerinden Hasan Doğukan Ersoy; 75 kg Genç Erkek B Gurubu Kocaeli İl 1.'si, Fatih Anıl Gülün; 75 Kg Genç Erkek A Gurubu Kocaeli İl 2.'si, Ferhat Sarman; 75 Kg Genç Erkek B Gurubu Kocaeli İl 3.'sü oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden eğitimi öğretmeni Sercan Yaman'ı ve müsabakalardan madalyayla dönen öğrencileri tebrik ederken, desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler