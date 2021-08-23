KOTO'nun ögrencilerinden aşı kampanyasına tam destek

Mesleki eğitim uygulamalarıyla ülkemize rol model olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Lisesi ögrencileri yine örnek alınacak bir uygulamaya imza attı.

KOTO ve okul yönetimiyle birlikte aşı kampanyası düzenleyen 106 öğrenci aşı yaptırarak, yaşıtlarına örnek oldu

Kocaeli Ticaret Odası'nın nitelikli mesleki eğitiminin yanı sıra, uygulamalarıyla da öncü olan okulu, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kovid aşısında yaş sınırının 15'e inmesinin ardından sorumluluk hisseden öğrenciler, KOTO ve okul yönetimi işbirliğiyle aşı kampanyası başlattı.

BAŞKAN BULUT VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KATILDI

Bu kapsamda Arslanbey'de bulunan okul yerleşkesinde geniş kapsamlı program düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un bizzat eşlik ettiği programa, İl Sağlık Müdürü Dr.Yüksel Pehlevan ve Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Engin Pınarbaşı ve veliler de katıldı.

106 ÖĞRENCİ AŞI OLDU

Velilerin de tam onay verdiği aşı kampanyası sonucu, 15 yaşını doldurmuş 106 öğrencinin tamamına aşı yapıldı. Yaşıtlarını da aşı olmaya davet eden gençler, eğitimin aksamaması ve hayallerine ulaşmak için aşının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Aşıyı da geleceğimizi de ertelemeyelim" çağrısı yaptı.

ÖRNEK UYGULAMA

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, genç nüfusun aşıyı benimsemesini teşvik etmek için KOTO ögrencilerinin örnek bir adım attıklarını vurgulayarak, öğrencileri, velileri, okul yönetimini veKOTO'yu tebrik etti.

BAŞKAN BULUT'TAN TEBRİK

Hem sosyal hem de ekonomik hayatın devamlılığı için aşı sürecini en başından bu yana takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Başkan Bulut, "Aşı kampanyasına destek veren ve ilk toplu aşı organizasyonunu düzenleyen kurumların başında geliyoruz. Tek bir vatandaşımız dahi kalmayana dek bu çabamız devam edecek. Öğrencilerimizin de bu çabamıza destek vermesi gurur verici. Okulumuzda her yönüyle örnek olan bir iş dünyası yetişiyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm yaşıtlarına örnek olmasını diliyorum. Kovid'den kurtulmamızın tek yolu aşı. Aşının etkili olabilmesinin tek yolu da tüm vatandaşların aşı olması" dedi.

Kaynak: Bültenler