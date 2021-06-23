KOTO'nun iş programları kaldığı yerden devam: Azerbaycan'da verimli görüşmeler

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyetin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği iş programı verimli geçti. Ülkede birçok programa imza atan KOTO heyeti, iki ülke arasındaki hem dostluğu hem de ticareti pekiştirdi

Kocaeli Ticaret Odası, vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte iş programlarına da start verdi. Üyeleri için yeni pazar arayışlarına dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile devam eden KOTO, 5 gün süren programda, önemli işbirliklerini hayata geçirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve 10. Meslek Komitesi Başkanı Halil İbrahim Yalnız'ın yer aldığı KOTO heyeti, ülkedeki temaslarına T.C. Bakü Büyükelçiliği ile başladı.

BÜYÜKELÇİ BAĞCI'DAN TAM DESTEK

Büyükelçi Cahit Bağcı'yı ziyaret eden Başkan Bulut ve beraberindeki heyet, pandemi sonrası ticaret ve üretim alanındaki işbirliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. KOTO heyetini samimi karşılayan Büyükelçi Bağcı, büyükelçilik olarak ikili ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabaları desteklediklerini belirterek, "Ülkemizin nadide şehirlerinden Kocaeli'nin iş dünyasını ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum, burada gerçekleştireceğiniz faaliyetlerinizi gönülden destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

KOTO'nun programı, Azerbaycan Cumhuriyeti Sahibkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı MemmedMusayev ziyaretiyle devam etti. Ülkede faaliyet gösteren girişimcilik iklimi hakkında bilgi veren Başkan Musayev, destekler ve teşvikler hakkında da bilgi verdi. Ziyaretlere ara vermeyen KOTO, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Müdürü Orhan Mammadov ile bir araya geldi.

BAĞLARIN KUVVETLENMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Ajans Başkanı Orkhan Mammadov, KOBİ'ler arasında ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için Ajansın ticaret odaları ile işbirliğine önem verdiğini kaydetti. Görüşmede Azerbaycan'ın küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında yaptığı çalışmalar ve Kurumun faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi. Ziyaret, işbirliği imkanları ve işletmeler arasındaki bağların genişletilmesi konusunda atılacak adımların görüşülmesiyle sona erdi.

YATIRIM FIRSATLARI, DESTEKLER, TEŞVİKLER

Programlar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Azerbaycan Şubesi ziyaretiyle devam etti. Başkan Yardımcısı Sait Yinanç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rashad Jabirli ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Bulut ve heyet, Azerbaycan'daki yatırım fırsatları, destek ve teşvikler hakkında bilgi aldı.

AZERBAYCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE İYİ NİYET PROTOKOLÜ

Ülkedeki iş iklimini daha yakından tanımak amacıyla Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası'na program düzenleyen KOTO, Yönetim Kurulu Başkanı Niyaz Ali-Zada ve yönetimiyle bir araya gelerek, toplantı düzenledi. Oldukça verimli geçen görüşmede, iyi niyet protokolü imzalanarak, dostluk ve ticaret temennileri, imzayla taçlandırıldı.

MESLEKİ EĞİTİM VE TRİBÜN DESTEĞİ

Ülkedeki program, Bakü Devlet Üniversitesi Mesleki Eğitim Kurumu inceleme turuyla devam etti. Burada özellikle mesleki eğitim hakkında bilgi alan heyet, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı çalışmalarını aktararak, okulun uluslararası alanda tanıtımını yaptı. KOTO heyetinin ülkedeki programı, Bakü Türk Şehitliği Ziyareti ve Türkiye-Galler Milli Maçı ile sona erdi. Türk şehitlerimizde mezarları başında yad eden heyet, aynı gün Milli Takımımıza tribün desteği verdi.

BAŞKAN BULUT'TAN DEĞERLENDİRME

Azerbaycan İş Programı'nı değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş dünyasının yeni pazarlara ulaşması ve mevcut bağlarını daha da güçlendirmesi için yeniden sahada olduklarını ifade ederek, "Uzun süren pandemi molası sonrası dost ülke Azerbaycan ile ticaret bağlarımıza yenilerini eklemek üzere ülkedeydik. Somut dönüşleri olacağını öngördüğümüz program, her iki taraf için de şanstı. Biz özellikle Kocaeli olarak bu şansı verimli kullanma niyetindeyiz. Azerbaycan ile hem fiziki hem de gönül mesafemizi, ülkemizin herhangi bir şehriymiş gibi kısaltmak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler