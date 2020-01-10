KOTO Lisesi öğrencileri 'Liseli Kulaçlar'da il 3.'sü oldu

10.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:07

Okul Sporları 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yüzme İl Birinciliği'nde Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüzme Takımı, toplamda 15 madalya 1 kupa alarak yarışı 3. Tamamladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyma Çom tarafından müsabakalara hazırlanan yüzme takımı öğrencileri Barış Güraksu, Yiğit Filiz, Abdülkadir Soy ve Ali Efe Artar bir kez daha Kocaeli iş dünyasını gururlandırdı.

Kaynak: Bültenler