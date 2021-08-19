KOTO, KTO, KMB Der Konut İnşaat Sektörü Sorunları İstişare Toplantısı

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı'nın gündeme dair açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Meclis Üyesi Mert Kavşut'un katılımıyla Konut ve İnşaat sektöründe Yapı denetim ve laboratuvar firmalarıyla ilgili sorunlar görüşüldü.