KOTO'dan Ufuk Önyılmaz için kök hücre bağış kampanyası
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KOTO'dan Ufuk Önyılmaz için kök hücre bağış kampanyası

KOTO'dan Ufuk Önyılmaz için kök hücre bağış kampanyası
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Ticaret Odası, bir süredir kemik iliği kanseri ile cesurca mücadele eden Oda personeli Ufuk Önyılmaz için kök hücre bağış kampanyası düzenledi. Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kampanyaya ilgi yoğun oldu

Kocaeli Ticaret Odası Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Ufuk Önyılmaz bir süredir kemik iliği kanseri ile mücadele ediyor. Kanserle cesurca mücadele eden Önyılmaz için, tedavinin son aşaması olan kök hücre nakli gerekiyor. Uygun donörün bulunması için sosyal medya üzerinden kampanya yürüten KOTO, Oda hizmet binasında da bağış standı açtı.

ÖNYILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi ile ortaklaşa yürütülen kampanyaya, Oda yönetimi, personeli, üyeleri, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri başta olmak üzere çok sayıda kişi katılarak bağışçı oldu. Sadece Önyılmaz'a değil, tüm hastalara umut olan bağış standı, gün boyu açık kaldı. Kök hücre bekleyen tüm hastalar adına teşekkür eden Ufuk Önyılmaz, "Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki kanser ile tek başına mücadele edilemez" çağrısı yaptı.

Kaynak: Bültenler

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