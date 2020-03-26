KOTO'dan önemli açıklama! Kocaeli Ticaret Odası, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarından 'İşe Devam Kredi Desteği' verileceğini duyurdu

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafındanyeni finansal destek adımları başlatıldı.

3 KAMU BANKASINDAN DESTEK

Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaletide sağlanabilecektir. Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle olacaktır;

Kaynak: Bültenler