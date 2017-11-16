Koto'dan 'madde Bağımlılığı'yla Mücadele İçin Özel Çalışma 

Üyelerinin ticaretini geliştiren projelerin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına da tüm hızıyla devam eden Kocaeli Ticaret Odası, 'Madde Bağımlılığı Hayata Dönüş ve Tedavi Projesi'ni de hayata geçirdi. Projenin detaylarını ve uygulama sahalarını görüşmek üzere Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, çalışma ile ilgili kapsamlı bilgi verdi.

ŞEHRİN TÜM DİNAMİKLERİNİN KATILIMIYLA…



Kocaeli Ticaret Odası olarak proje için yoğun bir araştırma ve geliştirme yapıldığını ifade eden Başkan Bulut, proje için özel hazırlanan raporu da sunduğu konuşmasında, "Madde Bağımlılığı Hayata Dönüş ve Tedavi Projemizle; Madde bağımlılığı sorunu yaşayan kişilerin tedavi edilmesi, hayata kazandırılması, meslek kazandırılması ve üretim içinde yer alması için Kocaeli Valiliği öncülüğünde ilimizde yer alan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katkılarıyla çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Öncelikli olarak da bağımlılık döngüsü içinde hapsolmuş bireylerin, sosyal ve iş yaşamıyla buluşturulması hedefleniyor.



MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNER VE ÇALIŞTAYINA DAVET



Çok yönlü olarak hayata geçirilecek olan projeyle birlikte; Madde bağımlılığı tedavisi gören kişilerin meslek sahibi olmasının sağlanması, tedavi merkezinde sanatsal ve el becerileri kurs merkezleri, sportif aktivite merkezleri ve meslek kursları yapılması, madde bağımlılığı tedavi merkezi kurularak; şehir merkezinden uzakta –mümkünse ormanlık alanda- bahçe (organik tarım) ve sportif faaliyetler yapılması, yataklı tedavi hizmeti sunulabilmesi, sosyal ortam değişikliği sağlanarak sanat ve spora yetkinlik kazandırılması, tüm toplumda gençleri bilinçlendirecek eğitim, panel ve seminer gibi faaliyetlerin yapılması hedefleniyor" dedi. Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müfredatı ve altyapısının, bağımlıların iş hayatına katılması çalışmalarına önemli ölçüde işlerlik kazandıracağını ifade eden Başkan Bulut, 21 Aralık 2017 Perşembe günü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan Madde Bağımlılığı Seminer ve Çalıştay'ına davet etti.



VALİ AKSOY'DAN KOTO'YA TEBRİK



Kocaeli Ticaret Odası'nın madde bağımlılığıyla mücadele projesini takdirle karşıladığını ve Kocaeli Valiliği Başta olmak üzere ilgili tüm kurumların projeye üst düzey katkı sunması için öncelikli çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Çalışmalarınızı gönülden destekliyorum. Madde bağımlılığıyla mücadelede devletimize önemli görevler düşüyor ancak Kocaeli Ticaret Odası gibi sosyal duyarlılığı yüksek olan sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle bu mücadelenin daha kısa sürede nihayetleneceği çok önemli bir gerçek. Kocaeli Ticaret Odamızı kutluyorum" dedi.