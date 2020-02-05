KOTO'dan Isparta'ya 'tarım' ziyareti

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:40

Ticaret ve sanayideki gelişmişliğinin yanı sıra, tarımda da büyük potansiyel taşıyan ilimizin bu değerinin ortaya çıkartılması için çalışmalar yürüten Kocaeli Ticaret Odası, bu sektörde ilerleme kat eden illere örnek ziyaretler gerçekleştirerek incelemeler yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Tarım ve Hayvancılık Grubu'nun yer aldığı 4. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Akcan, 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız ve beraberindeki tarım sektöründen iş insanlarıyla birlikte Isparta'ya ziyaret gerçekleştirdi.

TARIM ODAKLI EKONOMİ

Türkiye'nin gül ve gülyağı üretim merkezi olan ancak alternatif tarım ürünlerini de şehirde yaygınlaştırmaya başlayan Isparta'da çeşitli temaslar kuran KOTO heyeti, hem iş insanlarıyla bir araya geldi hem de tarım uygulamalarını yerinde inceledi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı (ITSO) Osman Doğan Şahlan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, Genel Sekreteri Nihal İspir ile bir araya gelen Başkan Bulut ve beraberindeki heyet, ilin tarım ekonomisi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Konuklarını, "Elması, kayısısı, kirazı, gülü, lavantası ve diğer tarımsal üretimi ile Türkiye tarım ticaretinin en önemli şehirlerinden birisi olan Isparta'mıza hoş geldiniz. 150 yıldan fazla tarihi geçmişi olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızda sizleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" sözleriyle karşılayan ITSO Meclis Başkanı Şahlan, KOTO heyetine detaylı bilgiler verdi.

TARIM ÇEŞİTLİLİĞİ VE 12 AY ÜRETİM HEDEFİ

Kocaeli Ticaret Odası'na göstermiş oldukları teveccüh nedeniyle ITSO Meclis Başkanı Şahlan ve beraberindeki heyete teşekkür eden KOTO Başkanı Bulut, "Kocaelimiz, Türkiye'nin ticaret ve sanayi sektöründe adeta lokomotifidir. Ancak geniş tarım havzaları ile bu sektörde de büyük potansiyel taşımaktadır. Kentimizin hem tarım çeşitliliğini artırmak hem de yılın 12 ayı tarım sektörünü canlı tutmak adına projeler geliştiriyoruz. Burada yapacağım saha ziyaretleri de, bu projelerimize ışık tutacaktır" dedi. KOTO heyeti akabinde, Gençgüçsan Tarım Aletleri San. Tic. Ltd.'yi ziyaret ederek, işletme sahibi Mehmet Küçükköse ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler