KOTO'da Kadınlar Günü'ne özel buluşma
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Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli, Güncel

KOTO'da Kadınlar Günü'ne özel buluşma

Kocaeli Ticaret Odası'nın seçilmiş komite ve meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

09.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:15
KOTO'da Kadınlar Günü'ne özel buluşma

KOTO'lu kadınlar akabinde Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir'i ziyaret etti

Kocaeli Ticaret Odası'nın çeşitli organlarına seçilen kadın üyeler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Çeşitli iş kollarından iş kadınlarının bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, buluşmanın önemine vurgu yaparak, "Kocaeli iş dünyamızın lider kuruluşu Kocaeli Ticaret Odamıza bu özel güne göstermiş olduğu duyarlılık dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz KOTO'nun seçilmiş kadın üyeleri olarak, gerek çalışma, gerekse sosyal hayata yönelik sorumluluklarımızın farkındayız. İş dünyasına yeni kadın girişimcilerin katılması adına çalışmalarımızı sürdürürken, bu tarz buluşma organizasyonlarla da bir araya gelerek gücümüzü pekiştiriyoruz. Önce biz birbirimizi tanımalı ve destek vermeliyiz ki, iş dünyasında kadınlarımıza daha çok alan açılsın" dedi. Konuşmanın akabinde kadınlar birbiri ile tanışarak, iş kolları hakkında bilgi verdi.

KOCAELİ BAROSU'NA ZİYARET

KOTO'nun seçilmiş kadınlarının bir sonraki organizasyonu Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ziyareti oldu. Kocaeli Barosu'ndaki makamında bir araya gelen kadınlar, Bahar Gültekin Candemir'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kentin önemli STK'larının başkan ve yönetici pozisyonlarında kadın temsilcilerinin yer almasının gurur ve önemine dikkat çekti. KOTO'lu kadınlara bu özel ziyaret için teşekkür eden Bahar Gültekin Candemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler

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