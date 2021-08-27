KOTO-ABİGEM Co-Matching online iş görüşmelerine 32 Ülkeden 262 firma katıldı
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KOTO-ABİGEM Co-Matching online iş görüşmelerine 32 Ülkeden 262 firma katıldı

KOTO-ABİGEM Co-Matching online iş görüşmelerine 32 Ülkeden 262 firma katıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda düzenlenen Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliği KOTO Eğitim Salonunda gerçekleşti.

COVID-19 salgını sebebiyle b2match platformu üzerinden online olarak gerçekleşen etkinliğe; makine, metal, plastik, kauçuk, elektrik – elektronik, ağaç ve orman ürünleri, ilaç ve tıbbi ekipmanlar, iş güvenliği elbiseleri ve karavan imalatı sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar katıldı.

262 firmanın katıldığı etkinliğe; Fransa, Almanya, Portekiz, İsrail, İspanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya, Ukrayna, Rusya, Romanya, Finlandiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Litvanya, Çin, Malezya, Pakistan, Filipinler, Nijerya, Gana, Uganda ve Uruguay'dan firmalar ilgi gösterdi. Türk firmalar yabancı firma temsilcileri ile online görüşmelerde bulunarak, olası işbirliklerini değerlendirdiler.

Kaynak: Bültenler

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