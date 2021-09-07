"Kötekli Gençlik Merkezi" için meclisten onay çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kötekli Gençlik Merkezi" için meclisten onay çıktı

'Kötekli Gençlik Merkezi' için meclisten onay çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kötekli Mahallesindeki eski muhtarlık binasının Kötekli Gençlik Merkezi olarak hizmete açılması Menteşe Belediye Meclisinde onaylandı.

Oy birliği ile kabul edilen kararla alt katında kahvesi, üst katında ise misafirhane bulunan binada çamaşırhane, elele butik mağazası, kütüphane ve internet erişimi ile üniversite gençlerine ücretsiz olarak hizmet verilecek.

Başkan Gümüş Sözünü Tutuyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş seçim vaatlerini bir bir yerine getiriyor. 2019 yerel seçimlerinde üniversite öğrencilerine Kötekli Mahallesinde Gençlik Merkezi yapacağına dair söz veren Başkan Gümüş, Kötekli mahallesindeki eski muhtarlık binasının yapılacak bakım – onarım ve tadilatların ardından kısa süre içerisinde öğrencilere "Gençlik Merkezi" olarak hizmet vereceğini söyledi.

Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Hizmet

Başkan Gümüş Kötekli Mahallesinin hızla geliştiğini belirterek, "Kentimiz bir üniversite kenti. Kötekli Mahallemiz de hızla gelişen bir mahallemiz. Kötekli mahallemizde bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Şimdi de Kötekli Gençlik Merkezimizi hizmete açmak için belediye meclisimizden onay aldık. Eski Muhtarlık binası olarak hizmet veren yapının bir kısmı Büyükşehir Belediyemize aitti. Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda binanın mülkiyeti tamamen Menteşe Belediyesi'ne geçti. Binanın bir iki kısmı hariç hemen hemen tamamen boşalmış durumda. Yeniden kiraya vermedik.En alt katta kahvehane bulunuyor. Belediyemiz tarafından işletilen kahvehane hem mahalle sakinlerine, hem de üniversite öğrencisi gençlerimize hizmet veriyor. Üst katta bir misafirhanemiz var. Kısa zamanda yapılacak bakım – onarım ve tadilatların ardından çamaşırhane, elele butik mağazası, kütüphane ve internet erişimi ile Kötekli Gençlik Merkezimiz, üniversite öğrencisi kardeşlerimize ücretsiz olarak hizmet verecek." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Marcao Ali Öztürk Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Kötekli Gençlik Merkezi" için meclisten onay çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:54:51. #1.14#

title