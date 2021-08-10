Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"
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Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Spor

- Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli" Uğur Demirok: "Taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izletmek istiyoruz" Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak önemli" dedi.

- Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"

Uğur Demirok: "Taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izletmek istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak önemli" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Uğur Demirok: "Taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izletmek istiyoruz"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Kamp çalışmalarını tamamladık ve maç haftasına girdik. Kamp sezonu güzel geçti. Şu anda takımımız ve ben hazır durumdayız. Bu haftadan itibaren Altay maçını düşünüp analizlerimizi yapıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Altay da uzun bir süreden sona Süper Lig'e çıkan yeni bir ekip. Bunun dezavantajları da olabilir, avantajları da olabilir. Biz bunu avantaja çevirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene çok daha derli toplu bir Kayserispor izleyeceğiz. Hem oyuncu grubuyla hem kulüp yapısıyla sezona güzel işlerle başladık. İnşallah geçen sene yaşadıklarımızı yaşamayıp taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir Kayserispor izletmek istiyoruz. Takım da uyum gayet güzel. Yeni oluşum ve güzel yeni bir ortam var. İnşallah bunları da sahaya yansıtıp üstleri hedefleyen bir Kayserispor haline getirmek istiyoruz. Çalışmalar sezon başından itibaren başladı. Sırada şimdi saha var. Sahada da bunları uygularsak güzel günler göreceğiz" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Lige iyi başlamak önemli"

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da, "Ligin ilk haftaları bütün takımlar için zordur. Bir de İzmir'de hava sıcak ve yeni bir takım. Organize olmaya çalışıyor. Aslında benzerliklerimiz var. Onlarda da çok yeni oyuncu var, bizde de çok yeni var. Böyle bir maç oynayacağız. Lige iyi başlamak önemlidir. Çünkü iyi başlamadığınız zaman geçen sezonki gibi zor haftalar geliyor. Hazırlanıyoruz. İyi bir sonuçla döneceğimizi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Koşukavak, "Mevki söylemeyim ama çalışmalarımız var. Birkaç mevkiye takviye ihtiyacımız var. Başkanımız özverili bir şekilde çalışıyor. Temas ettiğimiz birkaç oyuncu var. Transfer kolay olmuyor. Bir de geçmişten kalan Kayserispor'un üzerinde bazı yükler var. Oyuncuları tercih ederken böyle bazı sorunlar yaşıyoruz. Başkanımızın özverisi ile çözüyoruz. İnşallah o birkaç oyuncuyu da çözeceğiz" diye konuştu.

Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'
Koşukavak: 'Lige iyi başlamak önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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