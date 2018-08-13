Koşukavak: "Deplasmanda 3 Puan ile Başlamak Gazişehir Takımı İçin Çok Kıymetli ve Önemli"

Spor Toto 1. Lig'in birinci haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep sporun teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Deplasmanda 3 puan ile başlamak Gazişehir takımı için çok kıymetli ve önemli" dedi.

Gazişehir Gaziantep sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 78. dakikada Mehmet'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında kameraların karşısına geçen Koşukavak, maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aldıkları 3 puanın ve sezona galibiyetle başlamanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Denizlispor bu sezon diğer sezonlardan beklentisi daha yüksek bir takım haline geldi. Yaptığı transferler ve Osman Hoca'nın gelişi ile birazda şehirde heyecan oluşturmuş bu durum. Zor bir transferdi. Maçın öncesinde bu deplasmanın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Oyunu 2 yönlüde oynamamız gerektiğini düşünüyordum. Sonuç itibari ile deplasmanda 3 puan ile başlamak Gazişehir takımı için çok kıymetli ve önemli. İlerleyen dönemlerde oyun planlarımızı biraz daha geliştirmemiz gereken durumlar var. Takımımız oyun itibari şuanda çok istediğimi seviyede değil. Ama ilerleyen zamanlarda daha iyi seviyelere gelebileceğimizi düşünüyorum. Başlangıç iyi inşallah bizim adımıza sonu da iyi olur. Denizlispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Denizli iyi bir takım, iyi bir kadrosu var ve iyi bir hocası var. İlerleyen zamanlarda lige daha farklı performanslarla geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Benim nasıl hata yapma şansım varsa insanım hakemlerde hata yapabilir"

Koşukavak'a gazetecilerinin kendisine maç esnasında bazı pozisyonlarda hakeme yoğun itirazlarda bulunmasını hatırlatması üzerine açıklamalarda bulundu. Hakemlerinden insan olduğunu ve tıpkı kendisi gibi hata yapabileceğini savunan Koşukavak şunları söyledi:

"Bizler nasıl performansa yönelik birileri tarafından gözlemleniyorsak hakemlerde performansa göre iş yapıyor. Sonuç itibari ile oradaki (maç esnasında) ruh halimizle bazı pozisyonlara itirazlarımız oluyor. Benim itirazımda önümde 2 tane taç pozisyonu vardı ve benim açımla hakemin açısı farklıydı, Denizlisporlu oyuncudan çıkmıştı top. Öyle görmedi bunlar çok önemli şeyler değil. Hakemlerinde insan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onlarda hata yapıyor belki biz duygularımıza hakim olamıyoruz bazen de vücut dilimize yansıyor ve itiraz ediyoruz. Ama bütün içtenliğimle söylüyorum, benim nasıl hata yapma şansım varsa insanım hakemlerde hata yapabilir diye düşünüyorum." - DENİZLİ