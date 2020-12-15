Koşukavak: "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım"

Denizlispor'un çiçeği burnundaki teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya lider ve ne yaptığını bulmak lazım" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık 2020 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, antrenman öncesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Koşukavak, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenman öncesi, görevinin zor ve kolay bir iş olmadığını, takımın ise ligde kredi kaybettiğini belirtti. Koşukavak, "Görev zor ve kolay iş yok zaten. Benim buraya kadar gelen kariyerimde hep zor işler vardı ve Allah'ın izniyle yüzümün akıyla çıktım. Şimdi burada bir iş var ve biraz zor. Malum gerçekçi bir şey söylemek gerekir, 6 puan var ve ligin burasına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça bu kredi anlamında tehditkar bir durum oluşuyor. Bu demek değildir ki geçen sezon ve ondan önceki sezonlara döndüğümüzde Süper Lig'e bunu başaran Rizespor ve Antalyaspor vardı. O zaman 18 takımdı şimdi 21, o zaman 3 düşüyordu şimdi 4 takım" dedi.

"ALANYA TAKIMI BİR ŞEYİ DOĞRU YAPIYOR Kİ BU TAKIM LİDER, NE YAPTIĞINI BULMAK LAZIM"

Koşukavak, oyuncularla ilk gün toplantı yaptığını vurgulayarak, "Yarıdan itibaren daha derinlemesine biri şekilde Alanya maçı hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Alanya takımı bir şeyi doğru yapıyor ki bu takım lider ve ne yaptığını bulmak lazım. Oyuncu kalitesi güçlü bir plan yapısı ve alan kullanımını iyi biliyorlar. Bunları artıya geçiren ve her kazandığı maçta lige karşı coşkuları artıyor. Bu periyotta bir haftada 3 tane maç var. Yeni gelen bir antrenör için kolay bir şey değil. 5 gün antrenman yapacaksınız ve o 3 maçı antrenmansız oynayacaksınız. Risk var mı, var. Dünyada bilinen antrenörlerde bu işlere girdiler. Mesela Klopp, Menz takımını ligde tuttu ve bir anda bilindik oldu. Risk almıyorsanız risk alıyorsunuz ve o zamanda varlığını hissettiremiyorsunuz" diye konuştu.

"DENİZLİSPOR TAKIMININ İÇ SAHADA OLMAMASI BİZE BİR DEZAVANTAJ"

Antrenman öncesinde konuşan Teknik Direktör Koşukavak, "Taraftar tepki gösterebilir ve karşılıksız sever. Bazı skorlarla ve takımın durumundan dolayı o tepkiler gelebilir ve ben onların hepsini haklı buluyorum. Bugün belki maçlar seyircili oynansa aldığı maaştan gelen insanlar var. Bu sektöre nakit akışı sağlıyor. Tuttuğu takımları iyi yerde görmek istedikleri için haklılar. Bence Denizlispor takımının iç sahada olmaması bize bir dezavantaj" ifadelerini kullandı.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı