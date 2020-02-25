Koşukavak 81 gün sonra Bursa'ya geliyor

25.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:49

Bursaspor'un eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 81 gün sonra Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda olacak.



TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Bursaspor-Altay maçı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak için ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında yeşil-beyazlılarda göreve başlayan fakat ligin 16. haftasında oynanan Menemenspor maçından önce görevden alınan genç teknik adam, perşembe günü eski takımına karşı 3 puan arayacak. En son ligin 14. haftasında 8 Aralık'ta oynanan Giresunspor maçında, Bursa Büyükşehir Stadı'na Bursaspor'un hocası olarak ayak basan Koşukavak, 81 gün sonra bu kez Altay'ın teknik direktörü olarak aynı stadyumda olacak.



İki hocanın puanları eşit



Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve gelen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 8 maçta Koşukavak'la aynı performansı sergiledi. Menemenspor karşılaşmasıyla göreve başlayan Üzülmez, 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederek 15 puan topladı. Koşukavak da, sezon başında Bursaspor ile çıktığı ilk 8 mücadelede 5 galibiyet 3 mağlubiyet alıp, 15 puan toplamıştı.



İlk maçında Altay'ı galibiyete taşıdı



Ali Tandoğan'ın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz hafta Altay'ın yeni teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, İzmir ekibinin başında çıktığı ilk maçta Adanaspor'u iç sahada 3-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların Portekizli forveti Marco Paixao, kaydettiği 3 golle maça damgasını vurdu. Bu galibiyetle ligde 34 puanla 5. sıraya yerleşen Altay, Süper Lig yarışında iddialı bir konuma geldi. - BURSA

Kaynak: İHA