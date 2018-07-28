Koşu ve Bisiklet Yolunun İhalesi Yapıldı

Ordu'nun Altınordu sahilinde yaptığı çalışmalarla bölgeyi çok önemli bir sosyal yaşam alanı haline getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, benzer çalışmayı Fatsa ilçesinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başkan Enver Yılmaz, "Fatsa İlçesi Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Yapım İşi kapsamında, 2,5 km uzunluğundaki sahilde 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 m genişliğinde koşu yolunu hayata geçireceğiz. Projenin ihalesini gerçekleştirdik. Kısa sürede çalışmalara başlanacak" dedi.

Başkan Yılmaz, yapılacak çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, "Altınordu ilçemizde Akyazı ve 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda yaptığımız yatırımlarla sahilimizin çehresi değişti. Yapılan çalışmalar modern görünümüyle model oldu ve ödüle de layık görüldü. İlimizin sosyal yaşam alanlarını artırmak adına benzer çalışmayı bir diğer sahil ilçemiz Fatsa'da da hayata geçireceğiz. İhalesini gerçekleştirdiğimiz projenin kısa sürede yapım çalışmasına başlayacağız" diye konuştu.

Projenin 10 bin 580 metrekare alanda uygulanacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "10 bin 580 metrekare alan içerisinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği 2,5 km uzunluğundaki sahilde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılacak. Proje kapsamında, güzergahta 5 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da yapılacak" şeklinde konuştu. - ORDU