Koşu dünyasına heyecan getirecek yeni proje: OneTrail

Koşu dünyasına yeni bir heyecan getirecek "OneTrail" projesi başlıyor. Projenin amacının isteyen herkesin patika koşusu yapabilmesini sağlamak, patika koşusunun doğru ve sağlıklı şekilde yapılması konusunda pratik ve teorik eğitimler vermek, bu spora gönül veren kişileri buluşturmak ve doğada bir arada keyifle vakit geçirmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen Alanya Ultra Trail'e verdiği isim sponsorluğu desteğiyle koşu tutkunlarını mutlu eden Merrell, koşu dünyasına heyecan getirecek önemli bir projeye başlıyor. OneTrail projesinin hedefi; dileyen herkesin patika koşusu yapabilmesini sağlamak, patika koşusunun doğru ve sağlıklı şekilde yapılması konusunda pratik ve teorik eğitimler vermek, bu spora gönül veren kişileri buluşturmak ve doğada bir arada keyifle vakit geçirmelerini sağlamak olacak. Projenin en önemli unsurlarından biri de koşu takımı Merrell Running Team olacak. Özgür Tetik, İbrahim Bitiş, Bahar Baltacı, Nuray Bulut Göktepe ve "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan'ın yer alacağı Merrell Running Team, sporseverlere eğitim verecek.

AYDA BİR TEORİK EĞİTİMTürkiye'de düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak olan Merrell Running Team, aynı zamanda SPX Mega Mağazası'nda ayda bir kez teorik eğitim de verecek. Dileyen koşu tutkunları bu kapsamlı eğitimlerin bir parçası olabilecek.Teorik eğitimler sonrasında Merrell Running Team'in açık hava eğitimleri yapacağı noktalar ise şöyle: Kilyos Plajı, Kurt Kemeri Parkuru, Kemerburgaz Kent Ormanı, Geyik Parkuru, Valide Sultan Göleti, Atatürk Kent Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkı ve Aydos Ormanı.Özellikle teorik eğitimler ile spor tutkunlarının hayatına dokunacak olan Merrell, OneTrail ile birlikte geniş bir koşu ailesinin oluşmasını da sağlayacak.BARIŞ ANDIRINLI: HER YAŞ VE SEVİYEDEN SPORSEVERİ ONETRAIL ETKİNLİKLERİMİZE BEKLİYORUZOneTrail projesini hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, şunları söyledi: "Doğa ve koşu sporunu bir araya getiren patika koşusu, süratle yaygınlaşmaya devam ediyor. Biz de bu sporun lideri olarak, daha fazla insanın doğaya çıkması ve patika koşusunu deneyimlemesi konusunda çaba harcıyoruz. Genç yaşlı, yavaş hızlı, her seviyeden sporseveri patika koşusu etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz."ONETRAIL'İN KAPTANI, REKORTMEN ÖZGÜR TETİK OLACAKProjenin kaptanı ise daha önce Türkiye 24 saat rekorunu kıran Özgür Tetik olacak. Tetik bugüne kadar Marathon des Sables, UTMB CCC 101 km, Ultra Trail Mont Blanc ve Salomon Cappadocia Ultra-Trail gibi simge ultra maraton yarışlarında da ülkemizi temsil etmişti.Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen maratonlara katılan, aynı zamanda çok sayıda yarışın proje koordinatörlüğünü üstlenen İbrahim Bitiş de Merrell Running Team koşucularından biri olacak.TRAIL SISTERS TÜRKİYE, PATİKA KOŞULARINDA BİR İLK OLACAKTrail Sisters Türkiye'nin liderleri ve Merrell Running Team koşucuları olan Bahar Baltacı ve Nuray Bulut Göktepe ise kadınları bir araya getirecek ve onların güvenli bir şekilde patika koşusu etkinliklerine katılmasına yardımcı olacak.Patika koşuları alanında bir ilk olan Trail Sisters Türkiye, koşu organizasyonlarının yanı sıra yürüyüş ve yoga gibi etkinliklerle de spor tutkunu kadınların hayatına dokunacak.Daha önce katıldığı ultra-trail yarışlarında çok başarılı sonuçlar elde eden Bahar Baltacı, Youtuber olmasının yanı sıra "Kilometresiz" isimli kitabıyla da ultra maraton koşularında elde ettiği deneyimleri genç koşuculara aktarmıştı. Baltacı, "Kitapları Koşturan Kadın" olarak tanınıyor.Bahar Baltacı ile birlikte Trail Sisters Türkiye'nin liderliğini üstlenen Nuray Bulut Göktepe ise potansiyeli çok yüksek olan atletlerden biri ve gelecek yıllarda düzenlenecek ultra maraton ve maraton yarışlarında kürsüde olması bekleniyor. "DAĞLARIN ARSLANI" AHMET ARSLAN DA MERRELL RUNNING TEAM'İN BİR PARÇASI OLACAKMerrell Running Team'in en önemli koşucularından biri olan "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan da deneyimlerini OneTrail projesi katılımcılarına aktaracak. Ultra maraton alanında Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ahmet Arslan, Merrell Türkiye Instagram hesabından yapılacak canlı yayınlarda katılımcıların sorularını yanıtlayacak.Merrell Running Team'in genç koşuculara ve ultra trail branşına ilgi duyacak kişilere ilham kaynağı olabilecek hikayeleri, Merrell Türkiye sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı